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Abdullah Gül’ün oğlunun sandığından hiç "evet" çıkmadı

Gül'ün sandığında kullanılan iki oy da "hayır" oldu

21 Nisan 2017 00:14

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İngiltere’de master yapan oğlu Mehmet Emre Gül’ün oy verdiği sandıkta iki seçmen oy kullandı ve ikisi de ‘hayır’ dedi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Abdullah Gül'ün 26 yaşındaki oğlu Emre Gül, 13 Nisan günü öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı'na gelerek oyunu kullandı. Gül, kendisi ile birlikte bir kişinin daha oy kullandığı sandıkta, görevlilerle fotoğrafı da çekildi.

Sandıklar açılıp oylar sayılınca, ilginç bir durum ortaya çıktı. Mehmet Emre Gül’ün oy kullandığı ve toplamda iki oy kullanılan sandıktan iki ‘Hayır' oyu çıktı. 

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