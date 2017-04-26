Abdullah Gül'ün ofisinden 'gizli görüşme' açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisi, bir köşe yazarının referandum sonrası, Gül'ün CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile arasında gizli görüşme gerçekleştiği yönündeki iddialarını yalanladı.

İddiayla ilgili 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne ait Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bir medya organında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül ile ilgili olarak yayınlanan "gizli görüşme" haberleri kötü niyetli ve maksatlıdır. Bu ve benzeri yalan haberler son dönemde organize gruplar tarafından bilinçli olarak üretilmektedir. Kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız."

"Gül, Erdoğan'a karşı aday olacak"

Türkiye yazarı Batuhan Yaşar, Gül'ün halefi Tayyip Erdoğan'a karşı 2019 seçimlerinde aday olacağını iddia etmişti. Gül'ün halk oylaması sürecinde eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile görüştüğünü ileri süren Yaşar, "Görüşme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde mi yapıldı veya CHP’nin bir teklifi mi iletildi; bu bilgilere henüz ulaşamadık" diye yazdı.