Abdullah Gül'ün korumasından 'makam aracı' açıklaması: 18 değil, 17; bazen yetmiyor...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhuriyet'te yer alan "Abdullah Gül’e 18 makam aracı tahsis edildi" iddiasıyla ilgili olarak Koruma Müdürü Osman Çangal'ın kendisini arayarak "Tahsis edilen araç sayısı 18 değil, 17" dediğini aktardı. Buna göre Çangal, sözlerinin devamında "Gül’ün aktif temposuna verilen araçlar yetmiyor desem yeridir" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın "Ne yargılaması özür dileyin" başlığıyla yayımlanan (14 Ekim 2017) yazısı şöyle:

FETÖ’zede eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ için Anayasa Mahkemesi “kovuşturma izni” talep etmiş.

Yani Anayasa Mahkemesi, emekli orgeneral Başbuğ’u yargılamaya hazırlanıyor.

İlker Başbuğ geçmiş yıllarda tutuklanıp ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlandığı zaman bu köşede dedik ki: “Hooop, yargılayamazsınız. Yapılan yasal değişiklik nedeniyle Genelkurmay Başkanı ancak Anayasa Mahkemesi’nde yargılanır.”

Kimse tınmadı.

O günlerde devlet de yargı da emniyet de FETÖ’cüydü ve usulsüz bir yargılama başladı.

Sanıklar ağır cezalara çarptırıldı ama devran değiştiği için serbest kaldı, bütün bu yargılamaların birer FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı.

Dünün yargı önünde hesap verenleri, bugünün mağdurları oldular, ki mağdurdular gerçekten de.

Şimdi Anayasa Mahkemesi’nin İlker Başbuğ hakkında yeniden yargılama yapmak istemesi, türlü dedikodulara neden oluyor.

En çok söylenen şu: “İlker Başbuğ bir kesimin Cumhurbaşkanı adayı olarak zikrediliyordu. Şimdi onun önünü kesmek için bir yargılama icat edildi.”

Ben öyle olduğunu düşünmüyorum.

Çünkü yargılama başlasa bile 2019’a kadar biteceğini zannetmiyorum.

Bitmeyince de Başbuğ’un adaylık için önü açık kalır.

Ama yine de FETÖ işi bir komplonun bugün Anayasa Mahkemesi eliyle sürdürülmek istenmesini biraz “garip” buluyorum.

Başbuğ’a Türk yargısı bir şey yapacaksa bu yargılama değil, ancak bir “özür” olmalıdır.

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Çangal: Cumhurbaşkanı Gül hâlâ çok aktif

Telefonda bir âdetim var, tanımadığım numaralara genelde yanıt vermiyorum.

Ancak telefon ısrarla birkaç kez çalınca ve arayan numara torpilli numara gibi görününce, “Açayım bari” dedim.

“Merhaba Fatih Bey, ben Osman Çangal” dedi telefondaki ses.

Osman Çangal, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Başbakanlık koltuğuna oturduğu günden beri, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde de yanından ayrılmamış “koruma müdürü”.

“Cumhurbaşkanımız Abdullah Bey yazınızı okumuş ve bana ‘Fatih Bey’i ara, makam otomobili meselesinde kendisine bilgi ver’ dedi. O nedenle arıyorum” dedi ve anlattı.

Konu, benim önceki gün yazdığım “Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e 18 araç tahsis edilmiş” yazım.

Çangal şu bilgileri verdi.

- Cumhurbaşkanı Gül’e tahsis edilen araç sayısı 18 değil 17 imiş.

- Benim de tahmin ettiğim gibi bunlardan biri Abdullah Bey’in, diğeri ise eşinin makam otomobilleri, bir de yedek makam otomobili varmış.

- Her makam aracının önünde eskortluk yapan bir araç, bir de takip aracı varmış.

- Bunların dışındaki 11 araç, Cumhurbaşkanı Gül’ün yanında görevli yaklaşık 40 kişilik ekibin taşınması, sekretaryasının işleri, günlük bürokratik işler için kullanılıyormuş.

Çangal, “Sayın Gül emekli değil. Çok aktif bir eski Cumhurbaşkanı. Sürekli geziyoruz. Mesela şu an Urfa’dayız. Geçen ay içinde bir Londra, iki de Arap ülkesi ziyaretimiz oldu. İstanbul’daki ofiste de çok yoğun bir programımız var. Zaten 40 kişilik personelin önemli bir bölümü koruma. Konut koruması, ofis koruması. Yolda koruma gibi zorunluluklar var” dedi.

Çangal’ın verdiği bilgiye göre, eskiden eski Cumhurbaşkanlarını ikamet ettikleri ilin emniyet müdürlüğü korurmuş. Ancak Gül döneminde, aynen ABD’de olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü’nün eski Cumhurbaşkanlarının da koruma ve araç ihtiyacını karşılamasına yönelik bir yönetmelik değişikliği yapılmış. Bunları anlatan Osman Çangal şunu de ekledi:

“Sayın Gül görevden ayrılalı daha 3 yıl oldu ve çok aktif olarak hâlâ çalışıyor. Kendisine saygımız sonsuz ve asla kabalık etmiş olduğumu düşünmeyin, ama o kadar aktif olmayan eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e tahsis edilen araç sayısı da 2 değil. Eşine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen 2 araç dışında, eski yönetmeliğe göre kendisine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce tahsis edilmiş 2 koruma aracı, eşine tahsis edilmiş bir koruma aracı ve ayrıca biri İstanbul’da diğeri Ankara’da yaşayan 2 oğluna tahsis edilmiş birer makam birer de koruma aracı olmak üzere 9 araç verilmiştir. Bu da son derece normaldir. Emin olun Cumhurbaşkanımız Sayın Gül’ün aktif temposuna verilen araçlar yetmiyor desem yeridir.”

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