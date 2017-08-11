"Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali mutlak sıfırdır, iddiaya var mısın Selvi?"

Habertük yazarı Fatih Altaylı, 2019 seçimi için köşesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, "En çok 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerine hesaplar yapılıyor. Gül bu konuda bir sinyal vermiş değil ama Erdoğan’ın önünü kesmek için en güçlü alternatif olarak görülüyor" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye, "mevcut tabloda Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’na aday olma ihtimali sıfır değil, mutlak sıfırdır. İddiaya var mısın Selvi?" diye sordu.

HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın "Var mısın iddiaya Sayın Selvi!" başlığıyla (11 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün Abdülkadir Selvi, köşesinde Abdullah Gül’ün Erdoğan’a rakip olarak Cumhurbaşkanlığı adayı olması yönünde çalışanlar bulunduğu iddiasını köşesine taşımış.

Zannederim birileri ya Abdülkadir Selvi’yi kandırıyor ya da Abdülkadir Selvi “ipe diziyor”.

Ben size söyleyeyim, mevcut tabloda Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’na aday olma ihtimali sıfır değil, mutlak sıfırdır. Yani sıfırın altında 273’tür.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adaylığını ancak CumhurbaşkanıErdoğan’ın çıkıp, “Ben Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. Benim ve partimin adayı kardeşim Abdullah Gül’dür” demesi halinde kabul eder.

Bunun dışında hiçbir şart ve durumda Gül’ün Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir.

Tüm muhalefet bir araya gelse, CHP ile MHP, hatta üzerine bir de MHP ile HDP anlaşsa ve üstüne üstlük Saadet Partisi de buna destek verdiğini söylese Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmaz.

Abdülkadir Selvi ile bir takım elbisesine iddiaya girmeye hazırım.

Hem de o bana Mahmutpaşa’dan alsın, ben ona Tom Ford’dan.