T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdullah Gül'ün annesi, kalça kemiğini kırdı

Abdullah Gül İstanbul'dan kardeşi Macit Gül ise Kayseri'den Ankara'ya giderek, annelerini yalnız bırakmadı

17 Kasım 2018 12:44

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesi Adeviye Gül'ün (82) Ankara'da kızının evinde düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı. Anne Gül, kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ankara'da oturan kızı Hatice Tekelioğlu'na bir süredir misafir olan 3 çocuk annesi Adeviye Gül, evde ayağının takılması sonucu düştü.

Sağ kalça kemiği kırılan Adeviye Gül, Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi.

Abdullah Gül İstanbul'dan kardeşi Macit Gül ise Kayseri'den Ankara'ya giderek, annelerini yalnız bırakmadı.

 

ETİKETLER

abdullah gülhaberaçıklamaannesikalça kemiği
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24