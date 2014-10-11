Abdullah Gül'ü 55 koruma koruyacak

Görevini seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a devreden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 55 koruma memuru ve 45 hizmet personelini kendi hizmetine aldığı öğrenildi. Gül’ün ayrıca 18 aracı da kendisine tahsis ettiği belirtildi.



Habertürk'te Umut Tütüncü'nün haberi göre; eski Cumhurbaşkanlarının yasal olarak Çankaya Köşkü’nden ayrılırken personel ve makam aracı alma hakkı bulunuyor. Gül’ün yanına aldığı personelin maaşları da aynı hak kapsamında devlet tarafından ödenecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri görevini yürüten Mustafa İsen,10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, Köşk’e ait 2 makam aracı ile 16 personeli yanına aldığını açıklamıştı.

Evren 5, Demirel 6 personel almıştı

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren 5, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise emekli olurken 6 personeli hizmetine almıştı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Gül çiftinin halen Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde kaldığını, personel sayısının daha sonra düşürülüp revize edilebileceğini belirttiler.



