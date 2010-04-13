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Abdullah Gül’e suikast paniği

Cumhurbaşkanı Gül’ün İstanbul’da havaalanına giderken geçeceği yol üzerinde elinde silah olan bir kişi suikast paniği yaşanmasına neden oldu.

13 Nisan 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Gül’ün İstanbul’da havaalanına giderken geçeceği yol üzerinde elinde silah olan bir kişi suikast paniği yaşanmasına neden oldu.

13 yıl aradan sonra Umman’a giden ilk Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül, dün İstanbul’daydı. Gül’ün, Emirgan’daki Huber Köşkü’nden Atatürk Havalimanı’na doğru gideceği Basın Ekspres Yolu’nda geniş güvenlik önlemi alındı.

Bağcılar ve Küçükçekmece Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, Gül’ün geçişinden birkaç dakika önce Halkalı Köprüsü altındaki ağaçlık alanda bir kişi olduğunu gördü.

Habertürk gazetesinin haberine göre Namlusuna mermi sürülmüş silahla bekleyen adam polisi alarma geçirdi. Şüpheli görülen şahıs hemen gözaltına alındı. 45 yaşındaki Nezir D. olduğu belirlenen şüphelinin üzerinden namlusunda mermi bulunan bir adet Baretta marka ruhsatsız tabanca çıktı. Paniğe neden olan şüpheli, apar topar gözaltına alınarak Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Şehirlerarası otobüslerde şoför olarak çalıştığını söyleyen şüpheli Nezir D.’nin, “Hasımlarım olduğu için silah taşıyorum. Şehirlerarası otobüs şoförü olarak çalışıyorum. Bir arkadaşım ucuz mazot almak için beni aradı. Köprü altından beni alacaktı. Cumhurbaşkanı’nın geçişi olacağından haberim yoktu” dediği iddia edildi.

Poliste kaydı bulunmadığı da tespit edilen Nezir D.’nin üzerinde bulunan tabanca Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Polis, silahın başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.



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