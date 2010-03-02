Abdullah Gül'e Köşk'e 5 yıl için çıktığı söylendi

Selin ONGUN

songun@t24.com.tr

T24

'Partiyi kurarken ‘3Y’ye dikkat dedik, ama Y’ler arttı; yandaşlık, yobazlık, yalakalık, yiyicilik, yağcılık…’

'Ortak akıl dedik, zümrenin aklına emanet olduk'

‘Tehlike, lider sultası altında parlamenter sistemin ortadan kalkmasıdır’

‘Anayasa’ya aykırı kanunlar çıkarıldığı açıktır’

‘HSYK kararı yerinde, doğru, hukuki ve idari bir karardır’







‘ Hukukçu kurmayları Başbakan’ı yanıltıyor’

‘Sadullah Ergin ABD'de Adalet Bakanlığı yapamazdı’

'Sami Selçuk gibi biri Adalet Bakanı olmalı’

'Hoşgörüsüzlük de parti kapatma sebebidir, konuşmalara dikkat’



'Türkiye, Ergenekon'da adil yargılama açısından AİHM'de mahkûm olacak’

‘Tayyibe kelime-i Tayyib gerekir’

‘Onlar için faullü görünen çok hareketim oldu ve…’

'367’nin ciddi sorun olduğunu söyleyince CHP’liler gibi düşünüyorsun dediler’

‘Sezer Anayasa’yı fırlatmamış, eliyle masaya sürmüş’

“Tayyip Bey bakanlardan istifa için boş kâğıda imza atmalarını istedi’

'Gül, aday olurken 5 yıl için seçildiğini biliyordu’

'Gül, 5 yılda Köşk'ü bırakır, AK Parti’nin başına geçmez ama…’

'Önce ‘abi’, sonra ‘bey’, ardından ‘siz’, sonra ‘sen’ ve şut!’



'AK Parti kurulurken askeri vesayeti hiç düşünmemiştik’