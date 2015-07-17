Abdullah Gül'e bayram namazı sonrası koalisyon sorusu

Bayram namazının ardından konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Seçimlerden sonra böyle bir diyalog ortamının başladığını, bunun yürüdüğünü görüyoruz. Ümit ediyorum hayırlısı ortaya çıkar" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bayram namazı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.

İşte basın mensuplarının 'koalisyon görüşmeleri' hakkındaki sorusuna da cevap veren Gül’ün açıklamasından satır başları:

Bütün halkımızın, milletimizin bayramı mübarek olsun. Ramazan ayı geldi geçti. İnşallah bu mübarek günler yüzü suyu hürmetine, hep böyle denir, bütün milletimizin geleceği iyi olsun.

Herkes hayırlısıyla yeni senelere ulaşır. Sadece kendi vatandaşlarımızın değil bütün Müslümanların bütün insanlığın hayrını isteriz.

Bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ederim.

Koalisyon görüşmeleri

Bunu yürüten arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah hep hayırlısıyla. Bayramlar sevgi muhabbet zamanıdır.

- Koalisyondan umutlu musunuz?

Artık onu arkadaşlarımız bilir. Seçimlerden sonra böyle bir diyalog ortamının başladığını, bunun yürüdüğünü görüyoruz. Ümit ediyorum hayırlısı ortaya çıkar.