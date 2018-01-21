Abdullah Gül'den 'Zeytin Dalı' harekâtına ilişkin mesaj

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği 'Zeytin Dalı' harekâtına ilişkin mesaj yayımladı. Gül, "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" dedi.

Afrin Operasyonu, dün (20 Ocak 2018) Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları ile belirlenen hedeflerin bombalanmasıyla başladı. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı da PYD'nin hakim olduğu alanlara girdi.

TSK, harekâtı "Zeytin Dalı harekâtı başladı. Amaç kardeş halkı zulümden kurtarmak' ifadesiyle tüm duyurmuştu.

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