Abdullah Gül’den ‘Trump’ çıkışı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın, Suriyelilerin ülkeye girişini süresiz olarak durdurma, aralarında İran ve Irak'ın da bulunduğu 6 Müslüman ülkenin yurttaşlarının ABD'ye girişini sınırlama kararına tepkiler devam ediyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından Trump’ın kararına tepki gösterdi. Gül, şunları yazdı:

“- Seçim kampanyaları sırasında retorik temelde bir popülizm normal karşılanabilir ve tolere edilebilir. #MuslimBan

- Ancak, Makamı üstlenmenin bedeli sorumlu bir şekilde ve ferasetle hareket etmektir.

- Aksi takdirde, bir yandan ülkenin itibar kaybına yol açarken diğer yandan insanları acıya ve yıkıma sürüklersiniz.

- ABD, son Başkanlık kararlarıyla sadece kendi mirasını görmezden gelmekle kalmıyor; aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve serbest ticaret gibi kendi öz değerlerini de yok sayıyor.

- Bilhassa bunlar arasında en tartışmalı olan ve “Müslüman yasağı” olarak adlandırılan karar, yüce İslam dinini kendi sapkın ideolojileri için kullanan teröristlere avantaj sağlayacak ucuz bir şovdan ibaret.”