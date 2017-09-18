Abdullah Gül'den TEOG açıklaması

Ortaöğretimden liseye geçiş sınavı TEOG'un kaldırılacağı iddiaları ile ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de açıklama geldi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Gül, "Gündemde olan sınav sistemi değişikliğinin çok boyutlu bir çalışma ile yapılmasını ve özellikle fırsat eşitliği ilkesini korumasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma günü A haber'de çıktığı canlı yayında TEOG sisteminin kaldırılması gerektiğini savumuş, Başbakan Binali Yıldırım da bugün Şanlıurfa'da yaptığı konuşmasında sistemi değiştirmek için çalışmalara başlandığını duyurmuştu.