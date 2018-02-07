Abdullah Gül'den 'televizyon kanalı' iddialarına yalanlama

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi resmi Twitter hesabından, '11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve yakınındakilerin kanal kuracağı' iddiası ile ilgili açıklama yapıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada: "Bugün bazı basın-yayın organlarında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberler tamamen asılsızdır. Gerçek dışı haberler yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendiren basın-yayın organlarının doğru haberlerle halkı bilgilendirmelerini dileriz" denildi.

Bugün basında, yaklaşık bir ay önce Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar'ı ziyaret eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve yakınındakilerin, gazeteyle bağlantılı olarak kanal kurma hazırlığı içinde olduğu iddiası yer aldı.