Abdullah Gül'den rehinelerin serbest kalmasıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Musul Başkonsolosluğu'nda kaçırılan 49 rehinenin 101 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.Gül, "Herkesi kutluyorum, özgürlüklerine kavuşan bütün görevlilerimize geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra hep dikkatli olmamız gerekiyor, bizim elimizde olmayan sebepten dolayı bir çok sebeple karşı karşıyayız" diye konuştu.

Abdullah Gül, açıklamasında şöyle dedi:

"Bu zor süreçte aileler çok büyük metanet gösterdiler. Başkonsolos'un eşiyle devamlı konuştum. Dışişleri Bakanlığımız aileleri hiç yanlız bırakmadı. Sürecin hassasiyeti dikkate alınarak, gayet örtülü yapıldı bu faaliyetler. Bunlar açık anlatılsa oradaki rehineler için zorluk olacak, ama anlatılmasa da takip edenler vatandaşlarımız acaba ne yapıyorlar sorularını cevaplandırmamış olmamak... Bu iki çelişki içinde kalındı. Ve sonunda bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'ın yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı ve neticede hepimizi gerçekten büyük bir sevincin içerisine sokan, bugünkü gelişmeyle karşı karşıya kaldık.

Herkesi kutluyorum, özgürlüklerine kavuşan bütün görevlilerimize geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra hep dikkatli olmamız gerekiyor, bizim elimizde olmayan sebepten dolayı bir çok sebeple karşı karşıyayız."