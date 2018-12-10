Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada ''Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır'' denildi.

Ne olmuştu?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Selvi, Gül'ün ayrıca ekim ayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya geldiğini açıklamıştı.