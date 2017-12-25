Abdullah Gül'den KHK yorumu: Gözden geçirileceğini ümit ediyorum

İSTANBUL, (DHA) 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün yayınlanan KHK ile ilgili twitter hesabından açıklama yaptı.

Gül açıklamasında, \"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK\'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum\" dedi.