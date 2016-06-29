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Abdullah Gül'den istihbarat eleştirisi: Bu tür saldırılar önceden önlenir

"İlk söylenenler saldırının arkasında IŞİD'in olduğunu gösteriyor"

29 Haziran 2016 19:09

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen canı bomba saldırısına ilişkin olarak, "Olay hepimizi derinden üzdü" dedi. "Böyle bir ramazan gününde. akılla, mantıkla izahı yok. Hele hele bu tip terör organizasyonlarının dini kullanmaları nasıl bir zihniyete sahip olduklarını acı acı göstermektedir" diyen Gül, "Bu tür olaylar önceden önlenir, bunun için de emniyet güçleri istihbaratını güçlendirerek her türlü gayreti göstereceklerdir" ifadesini kullandı.

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdullah Gül'ün açıklamaları şöyle:

Böyle bir terör saldırısını planlayanları ve arkasındaki zihniyeti hepsini şiddetle lanetliyorum. Böyle bir ramazan gününde. akılla, mantıkla izahı yok. Hele hele bu tip terör organizasyonlarının dini kullanmaları nasıl bir zihniyete sahip olduklarını acı acı göstermektedir. Dayanışma içinde durmak, mücadele etmek, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek gerekir. Bu tür olaylar önceden önlenir, bunun için de emniyet güçleri istihbaratını güçlendirerek her türlü gayreti göstereceklerdir.

Görünenler, ilk söylenenler maalesef böyle bir örgütün bu işin arkasında olduğunu gösteriyor. Suriye’deki kaos, oradaki boşluk, vakumun bir an önce kurutulması için de uluslararası camiayla birlikte hareket etmek gerekir.

İhmal eleştirileri var, katılıyor musunuz?

Muhakkak ki incelemek gerek. Ön istihbarat, ön çalışmalar çok önemli, ağırlık verilecek.

Dış hatlarda oluşu patlamanın, sizce ne anlama geliyor?

60 milyonun üstünde yolcu taşıyan bir havalimanı. Hepsinin arkasında ince bir şekilde maalesef planlamışlar. Ama inanıyorum ki büyük bir dayanışma içinde olursak bundan sonra tekrarlanmaz.

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