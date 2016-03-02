Abdullah Gül'den "Fişini çektim, çıktım" sözlerine yalanlama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 9 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptıkları görüşmeye ilişkin bugünkü Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde söylediği iddia edilen “Her şeyi söyledim, fişini çektim, çıktım” ifadelerini yalanladı.

Abdullah Gül, bugünkü Cumhuriyet gazetesinin sürmanşetinde "Fişini çektim çıktım" başlığıyla yer alan haberi sosyal medyada yalanladı. 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Gül, şunları kaydetti:

"Bugün bir gazetede Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la 9 Şubat 2016 tarihli görüşmemiz hakkında yakışıksız ve asılsız ifadeler kullanılmıştır. Söz konusu ifadelerin hiçbiri kesinlikle doğru değildir."

Cumhuriyet gazetesinin kulis haberinde, Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında 9 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin şimdiye kadarki en gergin görüşme olduğu ve Gül'ün Erdoğan'a sert uyarılarda bulunduğu ifade ediliyordu. Haberde Gül'ün, görüşmenin ardından "İstanbul’dan Ankara’ya sırf bu amaçla geldiysem bu önemlidir. Her şeyi söyledim, fişini çektim, çıktım" dediği iddia ediliyordu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 9 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki Devlet Konukevi’nde akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. İkilinin yemek vesilesiyle gerçekleşen buluşması yaklaşık 3 saat sürmüştü.