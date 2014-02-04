Abdullah Gül'den dinleme yorumu: Bu devlet böyle gitmez

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Çankaya Köşkü’nde kendisine yasadışı dinlemelere ilişkin kapsamlı bir brifing sunan bilişim uzmanı CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’e, “Her vatandaş dinlendiğine ilişkin şüphe barındırıyor. Bu devlet böyle gidemez" dediği öğrenildi.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, dün Çankaya Köşkü’nde yaklaşık bir saat görüştü. Aksünger, Gül’e dinleme, izleme ve internet yasakları yasa tasarısıyla ilgili kapsamlı bilgiler verdi. Gül’ün kendisinin dinlendiğine yönelik açıklamaları kastederek Aksünger’e, “Devletin en tepesine kadar, tüm yurttaşlar dinlendiğine ilişkin şüphelerini yakınlarına anlatıyor. Bu devlet, böyle gidemez” dediği, konuyu incelettireceği mesajını verdiği öğrenildi. Gül, gerekirse Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) talimat vermek de dâhil bu konuda devreye gireceğini ima etti.

‘Bu nasıl olabilir?’

Aksünger’in, “Emniyet İstihbarat, 2010 yılından beri envanter tutmuyor. 11 dinleme aracının kayıp olduğu belirtiliyor” sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Gül’ün, “Böyle bir şey nasıl olabilir?” diye sorduğu ifade edildi. Aksünger’in, “Sizin de, Başbakan'ın da dinlendiği ifade ediliyor” sözleri üzerine, Gül’ün, “Evet, çok sıkıntılı bir durum” demekle yetindiği öğrenildi.

Aksünger, görüşmeyle ilgili TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, DDK’nın 2005 yılından sonraki dönemi ciddi şekilde araştırması gerektiğini, 10 yıllık verilerle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) gelen yargı kararlarının tekrar gözden geçirilmesini istedi. Yasayla getirilen Erişim Sağlayıcıları Birliği’ni “kiralık katil” olarak niteleyen Aksünger, “İnternet yasası içerisinde yeni bir MİT yaratılıyor” dedi. Aksünger, “‘Ben dinleniyorum’ demedi tabii bana. Araştırılması gerektiğini ifade etti” yanıtını verdi.

'Twitter’ı seviyorum'

Çankaya Köşkü’nde CHP’li Aksünger’in Gül’e, “Twitter’ı etkin kullanıyorsunuz” demesi üzerine Gül’ün, “Twitter’ı seviyorum. Vakit buldukça bakmaya ve kullanmaya özen gösteriyorum ama tabii vakit bulmak çok da kolay olmuyor” cevabı verdiği öğrenildi.