Abdullah Gül'den başkanlık sistemine yeşil ışık

Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararını ve özerklik tartışmaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, başkanlık sistemiyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Parlamenter sistemin Türkiye'ye daha uygun olduğunu belirten Gül, ''Eğer aynı hassasiyetler gözetilebilse, ABD sistemi türü bir sistem de olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kuveyt ziyaretinin son gününde gazetecilerin gündeme yönelik sorularını yanıtladı.

Parlamenter sistemin Türkiye'ye daha uygun olduğunu belirten Gül, ''Bütün check ve balansları içinde taşıyan sistem daha doğrudur. Eğer aynı hassasiyetler gözetilebilse, ABD sistemi türü bir sistem de olabilir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin cumhurbaşkanı ile hükümet arasında kriz yaratıp yaratmayacağı sorusuna ise Gül, "Olabilir" yanıtını verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararını da değerlendiren Gül, kararın sürpriz olmadığını mahkemenin evrensel hukuk kurallarına göre karar verdiğini söyledi.

Eskiden Anayasa Mahkemesi'nin siyasi kararlar veren bir kurum olduğunu belirten Gül, "Memnuniyetle görüyorum ki bu değişti" dedi.

"17 üyenin 10'unu ben atadım. Siyasi düşünceleri farklı üyeler var. Buna rağmen bazı önemli kararlar oy birliği ile çıkıyor" diyen Gül "Üyelerin evrensel hukuku esas alarak karar veriyor olmaları mahkemeye güveni artırır'' ifadelerini kullandı.

Bundan dolayı gurur duyduğunu belirten Gül, "Tutuklu milletvekilleri ve Başbuğ ile ilgili karar verilirken de böyle hareket ettiler. Sadece adaleti düşündüğünüzde, taraflara gözünüz kapalı olur ve böyle kararlar çıkar" değerlendirmesinde bulundu.

Özerklik tartışmalarına da değinen Gül, "İki ayrı millet, iki ayrı yapı var gibi göstermek herkese zarardır. Bu kabul edilemez. Bunların Türkiye gerçeği ile bağdaşmadığını söylüyorum" şeklinde konuştu.