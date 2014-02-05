Abdullah Gül'den Apple'a Türkçe klavye için teşekkür

10.6 milyon adetlik tablet ihalesinden elenen Apple’ın CEO’su Tim Cook, dün geceyarısı Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Cook, “Türkiye’yi önemsiyoruz. FATİH Projesi başta olmak üzere birçok konuyla yakından ilgileniyoruz” açıklamasını yaptı. Gül Tim Cook'tan bir talepte bulunarak, “Apple’ın Türkçe klavye konusunda gösterdiği hassasiyeti, önemli uygulamalarından biri olan Siri için de göstermesini bekliyoruz. Siri uygulamasının Türkçeleştirilmesinden memnuniyet duyarız." dedi.

Teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, dün gece Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri’nden gece yarısı özel jetiyle Ankara Esenboğa Havaalanı’na gelen Cook’un gündeminde FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi vardı. Apple CEO’sunun özellikle aralık ayında 10.6 milyon adetlik tablet alımını kapsayan ihaleden elenmeleri konusunda Abdullah Gül’den bilgi aldığı ileri sürülüyor.

Aksesuvar üretecek

Türkiye’yi önemsediklerini söyleyen Cook, “FATİH Projesi başta olmak üzere birçok konuyla yakından ilgileniyoruz. Apple’ın DNA’sında eğitim var. Yazılıma çok önem veriyoruz. Türkiye’de 70 bin kayıtlı iOS uygulama geliştiricisi ve 9 bin uygulama var. Mağazalarımızda bile eğitime çok önem veriyoruz. Biz sadece ürün satmıyor, aynı zamanda onları sevdiriyoruz. Apple’ın aksesuvarlarının Türkiye’de üretilmesi hususunda çalışmalar yapıyoruz. Dört üniversite ile işbirliği halindeyiz. Biz, dijital içeriğin herkese açık hale gelmesini isteyen bir şirketiz” şeklinde konuştu. Buna ek olarak Cook, iPhone ve iPad’in Türkiye’de lüks vergi sınıfında olduğunu ve bu sınıftan çıkarılması gerektiğini söyledi.

İhaleden elenmişti

Apple, öğrencilere 10.6 milyon adetlik tablet bilgisayar dağıtımı için düzenlenen ihalenin ikinci fazında elendi. Mali incelemelerin yapıldığı bu fazda, Türkiye’de kesilen faturalar dikkate alındı. Apple Türkiye’nin, ihale kriterlerini sağlayan fatura beyanı olmadığı için ihaleden elendi. Yerli ve yabancı 9 farklı teknoloji devinin katıldığı ihalenin ikinci fazında Apple ile beraber Mobil-TelElektromed Fatih Projesi’ne veda eden şirket oldu. Mali yeterlilik incelemelerinin yapıldığı bu fazda ihaleye devam eden 7 şirket kaldı. Haziran ayında başlatılan ve 10.6 milyon adetli tablet alımı ihalesi için 11 şirket şartname almıştı.

Türkçe ‘Siri’ istedi

Abdullah Gül, Cook’a Türkçe klavye için teşekkür ederek, “İki yıl önce, Apple’ın Kaliforniya’daki merkezinde görüştüğümüzde Türkçe klavye konusunu gündeme getirmiştim. Apple’ın bu talebe karşılık vererek sorunu çözmesinden dolayı teşekkür ederim” dedi. Apple sesli asistan servisi ‘Siri’ye değinen Gül, sözlerine şu şekilde devam etti: “Apple’ın Türkçe klavye konusunda gösterdiği hassasiyeti, önemli uygulamalarından biri olan Siri için de göstermesini bekliyoruz. Siri uygulamasının Türkçeleştirilmesinden memnuniyet duyarız. Apple, Türkiye’de Ar-Ge konusuna daha fazla önem vermeli. Kendinizi bizim yerimize koyup düşünürseniz, hiçbir ülke sadece alıcı konumunda olmak istemez. Şirketiniz böylece Türkiye’de sadece ürün satan değil, aynı zamanda Türkiye’ye değer katan bir şirket algısı kazanır. Türkiye’nin hinterlandı çok geniş, işbirliğimizi daha da geliştirme irademiz var. Apple ürünleri Türkiye’de çok satılıyor. Millî gelir yükseldikçe bu satış rakamları daha da artacaktır. Apple’ın Türkiye’de olması, Türkiye için önemlidir.”

Cook’a yetişmedi nisanda açılacak

KÜBİK cam tavan tasarımlı üçüncü mağazasını İstanbul’da açacak olan Apple, mağazayı Tim Cook’a yetiştiremedi. Zincirlikuyu’daki Zorlu Center’da yer alacak mağazada çalışmalar son hızla devam ediyor. Ancak henüz bitme aşamasına yaklaşmış durumda değil. Tim Cook’un ziyarette paylaştığı bilgilere göre “İstanbul’da, dünyada eşi benzeri olmayan özelliklere sahip bir Apple satış mağazası” açılacak.