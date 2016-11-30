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Abdullah Gül'den Akit TV'ye: Haber yalan ve fitne odaklı!

Akit TV, Gül'ün yeni parti kurmaya hazırlandığını iddia etmişti...

30 Kasım 2016 21:27

Akit TV'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni bir partinin kurulması amacıyla Ürdün'de aralarında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de olduğu İngiliz siyasetçilerle buluştuğu iddia edilen habere 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yalanlama geldi.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Abdullah Gül'ün Amman'daki bir güvenlik konferansında konuşma yapmak amacıyla Ürdün'e gittiği sadece Kral Abdullah ve Ürdünlü yetkililerle görüştüğü belirtildi.

11.Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bir TV kanalında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'ün Ürdün ziyaretiyle ilgili asılsız iddialara ve yalan haberlere yer verildiği görülmüştür. Amman Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yapan Sayın Gül, Ürdün'de Kral Abdullah başta olmak üzere sadece Ürdünlü yetkililerle görüşmüştür.Asılsız, yalan ve fitne odaklı bu haberin amacının ne olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." 

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Abdullah Gülyeni partiAkit TVyalanlama
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