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Abdullah Gül'den 'ABD ziyareti' iddiasına yalanlama

Abdullah Gül'ün ofisinden ABD ziyaretinin iptaline ilişkin açıklama geldi

08 Kasım 2015 15:43

11.Cumhurbaskanı Abdullah Gül, Hürriyet Gazetesi Washington Tolga Tanış'ın gündeme getirdiği "seçimlerden önce ABD'yi ziyaret etmeyi planlandığı, Amerika seyahatinin seçim sonrası iptal olduğu" yolundaki iddiayı yalanladı 

 

İddiaya ilişkin  Abdullah Gül'ün çalışma ofisinin Twitter hesabından yapılan yalanlamada, haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Ortadoğu Enstitüsü Türkiye Çalışmaları Merkezi her yıl düzenlediği konferansa 11. CB Abdullah Gül'ü davet etmiştir. CB Gül'ün bu davete katılmayacağı seçimlerden önce yazılı ve sözlü olarak bildirilmiştir" dendi.

Gül'ün çalışma ofisi hesabından atılan tweetler şöyle:

 

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