Abdullah Gül'den 'ABD ziyareti' iddiasına yalanlama

11.Cumhurbaskanı Abdullah Gül, Hürriyet Gazetesi Washington Tolga Tanış'ın gündeme getirdiği "seçimlerden önce ABD'yi ziyaret etmeyi planlandığı, Amerika seyahatinin seçim sonrası iptal olduğu" yolundaki iddiayı yalanladı

İddiaya ilişkin Abdullah Gül'ün çalışma ofisinin Twitter hesabından yapılan yalanlamada, haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Ortadoğu Enstitüsü Türkiye Çalışmaları Merkezi her yıl düzenlediği konferansa 11. CB Abdullah Gül'ü davet etmiştir. CB Gül'ün bu davete katılmayacağı seçimlerden önce yazılı ve sözlü olarak bildirilmiştir" dendi.

Gül'ün çalışma ofisi hesabından atılan tweetler şöyle: