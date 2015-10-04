Abdullah Gül'den AB mesajı

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde tam üyelik müzakerelerine başlamasının yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayınlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "AB üyelik kriterleri ışığında yeniden başlatılacak reform süreci ülkemiz ve bölgemiz için kazanç olacaktır" dedi.

Kişisel Twitter üzerinden o döneme ait bir fotoğraf ile paylaşan Gül, yeniden başlatılacak reform sürecinin Türkiye için kazanç olacağını belirterek "10 yıl önce bugün AB ile katılım müzakeresi sürecini başlatmıştık. Müzakerelerin canlandırılması ve AB üyelik kriterleri ışığında yeniden başlatılacak reform süreci ülkemiz ve bölgemiz için kazanç olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 1999 yılında Avrupa Birliği üyeleri tarafından aday olarak kabul edilmiş ve 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başlanmıştı. 17 Aralık 2004 tarihinde AB ülkeleri, Türkiye’nin katılma müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına karar vermişti. Başlayacak müzakerelerin ise ne kadar sürede tamamlanacağı konusunda kesin bir karar verilmemişti.