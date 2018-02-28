T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdullah Gül'den 28 Şubat açıklaması: Hâlâ 600'e yakın mahkûm var

"O zamanki olağanüstü dönemde brifinglerle yönlendirilen ve adil yargılama ilkesinden uzaklaşan mahkemeler birçok kişiye çok ölçüsüz cezalar verdiler"

28 Şubat 2018 16:30

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat döneminde mahkemelerin brifinglerle  yönlendirilerek adil yargılama ilkesinden uzaklaşarak bir çok kişiye ölçüsüz cezalar verdiğini ifade etti. Bu mahkemlerde yargılanan 600 kişinin hâlâ mahkûm olduğunu belirten Gül,  "Mahkemeler yeniden yargılanma yolunu bu kişilere açarsa haksızlıkların geç de olsa telafisine imkan vermiş olurlar" dedi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat'ın 20'nci yıldönümü nedeniyle Twitter'da açıklamalarda bulundu. 

"Bugün 28 Şubat'ın üzerinden yirmi yıl geçti" diyen Gül, "O zamanki olağanüstü dönemde brifinglerle yönlendirilen ve adil yargılama ilkesinden uzaklaşan mahkemeler birçok kişiye çok ölçüsüz cezalar verdiler.

Bunlardan 600’e yakını hâlâ mahkum. Mahkemeler yeniden yargılanma yolunu bu kişilere açarsa haksızlıkların geç de olsa telafisine imkan vermiş olurlar" dedi. 


 

ETİKETLER

Abdullah Gül28 Şubataçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24