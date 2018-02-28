Abdullah Gül'den 28 Şubat açıklaması: Hâlâ 600'e yakın mahkûm var

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat döneminde mahkemelerin brifinglerle yönlendirilerek adil yargılama ilkesinden uzaklaşarak bir çok kişiye ölçüsüz cezalar verdiğini ifade etti. Bu mahkemlerde yargılanan 600 kişinin hâlâ mahkûm olduğunu belirten Gül, "Mahkemeler yeniden yargılanma yolunu bu kişilere açarsa haksızlıkların geç de olsa telafisine imkan vermiş olurlar" dedi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat'ın 20'nci yıldönümü nedeniyle Twitter'da açıklamalarda bulundu.

"Bugün 28 Şubat'ın üzerinden yirmi yıl geçti" diyen Gül, "O zamanki olağanüstü dönemde brifinglerle yönlendirilen ve adil yargılama ilkesinden uzaklaşan mahkemeler birçok kişiye çok ölçüsüz cezalar verdiler.

Bunlardan 600’e yakını hâlâ mahkum. Mahkemeler yeniden yargılanma yolunu bu kişilere açarsa haksızlıkların geç de olsa telafisine imkan vermiş olurlar" dedi.



