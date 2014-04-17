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Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül yurt içi gezilerine başlıyor

Tekirdağ, Kırklareli, Zonguldak ve Bartın’a da gidecek olan Gül en azından bir kez 81 ilin tamamına Cumhurbaşkanı olarak gitmiş olacak

17 Nisan 2014 17:04

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Çankaya’da kimin oturacağı konusunda nasıl uzlaşacakları beklenen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan, bir dizi yurtiçi geziye başlayacak. Radikal Gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin’in haberine göre Gül, seçim öncesi "yanlış anlaşılır" gerekçesiyle ara verdiği gezilere yarın yeniden başlayacak ve temmuz ayına kadar 5 ile daha giderek 7 yıllık görev süresinde 81 ili gezmiş olacak. Erdoğan da beklendiği gibi aday olursa 81 ilin tamamında miting yapacak.

 

Gül, yurt gezilerine çıkıyor

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçen yıl yoğunlaştırdığı yurt gezilerine ara vermişti. Gül’ün Türkiye’yi turlama projesi yerel seçim öncesi iç politika malzemesi yapılır ve yanlış anlaşılır gerekçesiyle yarım kaldı. Köşk’te devam ya da Başbakanlığa dönmek istediği tahmin edilen Gül startı Cuma günü veriyor. Abdullah Gül, ilk olarak Kütahya’ya gidecek. Gül’ün programında 4 il daha bulunuyor. Tekirdağ, Kırklareli, Zonguldak ve Bartın’a da gidecek olan Gül en azından bir kez 81 ilin tamamına Cumhurbaşkanı olarak gitmiş olacak.

 

 ‘Terleyen’ cumhurbaşkanı adayı

 

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı en azından Haziran ayında resmileşmiş olacak. AKP, “Çankaya Köşkü’nde terleyen Cumhurbaşkanı” işareti veren Başbakan Erdoğan için yoğun bir program tasarladı. Erdoğan’ın aday olması halinde 81 ilin tamamına gideceği ve halktan destek isteyeceği söyleniyor. Erdoğan, adaylıklar belli olmadan önce yurt gezilerine başlıyor. Ses kısıklığından dolayı miting yapamadığı Konya ve Kayseri’ye gideceğini açıklayan Erdoğan’ın “teşekkür” kapsamında en az 10 ile gideceği öğrenildi.

 

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