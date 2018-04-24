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Abdullah Gül ve Davutoğlu dün görüştü

"Kaynaklar, zaman zaman bir araya gelebiliyorlar"

24 Nisan 2018 13:47

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün görüştüğü ortaya çıktı.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre görüşme Abdullah Gül'ün daveti üzerine gerçekleşti ve yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynaklar, iki ismin geçmişte birlikte çalıştığı için zaman zaman bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Ancak görüşmenin seçim atmosferinde muhalefetin de ortak aday arayışı sürerken gerçekleşmesi dikkat çekti.

Abdullah Gül'ün aday olacağı yönündeki iddialar hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Başbakan Yıldırım'a sorulmuş, iki isim de bu sorunun Gül'e yöneltilmesi gerektiğini söylemişti.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın sabah Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

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