Abdullah Gül’ün koruma polisi kaza yaptı; çarptığı yaya hayatını kaybetti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruma polisinin kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yücel'e çarptı. Ağır yaralanan Yücel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçen perşembe günü İstanbul’da meydana geldi. Şişli’de Büyükdere Caddesi üzerinden Zincirlikuyu istikametine doğru giden E.D., yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yücel'e çarptı. Çarpma sonucu havalanan Yusuf Yücel, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yücel'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ameliyata alınan Yusuf Yücel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.D.’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruması olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, çevrede inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaklaşık bir saat boyunca yapılan inceleme ve çalışmaların ardından otomobil olay yerinden çekilirken, sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)