T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever'in yargılandığı dava ertelendi

13 Şubat 2020 11:01

T24 yazarı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever'in, “İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır” kitabı gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Şentop ve Mustafa Varank'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yurt dışında bulunan Ahmet Sever ile ilgili gönderilen belgelere verilecek cevabın beklenmesine ve avukatının üç dosya kapsamında savunma yapması için zaman verilmesine karar vererek yargılamayı 14 Mayıs’a bıraktı.

ETİKETLER

ahmet servert24 yazarıabdullah güleski basın danışmanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24