Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever'in yargılandığı dava ertelendi

T24 yazarı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever'in, “İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır” kitabı gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Şentop ve Mustafa Varank'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yurt dışında bulunan Ahmet Sever ile ilgili gönderilen belgelere verilecek cevabın beklenmesine ve avukatının üç dosya kapsamında savunma yapması için zaman verilmesine karar vererek yargılamayı 14 Mayıs’a bıraktı.