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Abdullah Gül: Türkiye ile ilgili tweetleri utanç verici olan Trump, küresel bir tehlike oldu

Abdullah Gül attığı tweetin İngilizce çevirisini, Donald Trump'ı etiketleyerek paylaştı

13 Ağustos 2018 21:55

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne 'hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike olduğunu' belirtti.

Gül, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile ilgili utanç verici twitler atan Amerika Başkanı Trump başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike oldu. Bu tehdide karşı tüm ülkeler barış ve ticaret için dayanışma içinde olmalıdır" ifadesini kullandı.

​Gül, ayrıca attığı tweetin İngilizce çevirisini, ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketleyerek paylaştı.

Trump'ın ''Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil'' tweeti

Trump, 10 Ağustos'ta attığı twitter mesajında "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, Türkiye'den çelik ve aluminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim! Alüminyumda oran yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" demişti.

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