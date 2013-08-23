Abdullah Gül: Suriye için uluslararası camianın gereğini yapması gerekir

Suriye’de yaşananlarla ilgili söyleyecek söz kalmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ayak oyunlarıyla bu işleri geçiştirmenin ve zamana yaymanın maliyeti de çok büyük olacaktır ve BM sistemini tüm insanlık vicdanında çökertecektir. Çok somut adımları atma zamanı geldi. Bu acıyı kalbimizde duyuyoruz, bu acıların tekrarlanmaması için uluslararası camianın ki Türkiye hazırdır, gereğini yapması gerekir.

Seçilmiş Cumhurbaşkanının serbest bırakılmasıyla ilgili mazaret öne sürülemez. Mısır'ın bulunduğu girdaptan çıkması için seçilmiş Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılması ve Mısır’da kimseyi dışlamadan, İhvan denilen oluşumu dışlamadan Mısır’ın iradesini sandığa yansıtmaktır.