T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdullah Gül: Suriye için uluslararası camianın gereğini yapması gerekir

Gül: Mısır’da kimseyi dışlamadan, İhvan denilen oluşumu dışlamadan Mısır’ın iradesini sandığa yansıtmaktır

23 Ağustos 2013 17:10

Suriye’de yaşananlarla ilgili söyleyecek söz kalmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ayak oyunlarıyla bu işleri geçiştirmenin ve zamana yaymanın maliyeti de çok büyük olacaktır ve BM sistemini tüm insanlık vicdanında çökertecektir. Çok somut adımları atma zamanı geldi. Bu acıyı kalbimizde duyuyoruz, bu acıların tekrarlanmaması için uluslararası camianın ki Türkiye hazırdır, gereğini yapması gerekir.

Seçilmiş Cumhurbaşkanının serbest bırakılmasıyla ilgili mazaret öne sürülemez. Mısır'ın bulunduğu girdaptan çıkması için seçilmiş Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılması ve Mısır’da kimseyi dışlamadan, İhvan denilen oluşumu dışlamadan Mısır’ın iradesini sandığa yansıtmaktır.

ETİKETLER

abdullah gülsuriyeuluslararası kamuoyu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24