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Abdullah Gül: Siyasi istikrar sadece vekil çoğunluğu değil

'Ekonomide yüzde 5 gibi bir büyüme bizi hiç mutlu etmez'

23 Ocak 2015 12:29

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "siyasi istikrarın sadece milletvekili çoğunluğundan ibaret olmadığını" belirterek, “Siyaset tarzımızı değiştirmeli kıran kırana mücadele ile enerjimizi tüketmemeliyiz” dedi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre önceki akşam, Kaya Erdem, Fikret Ünlü, Zeki Yavuztürk, İsmail Müftüoğlu gibi eski bakanlar ile Nevzat Yalçıntaş, Azmi Ateş ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu Parlamenterler Birliği üyesi eski vekillerle İstanbul’daki Parlamenterler Evi’nde buluşan Gül, şu mesajları verdi:

 

‘Standartlar yükselmeli’

 

“Önümüzde tehditler ve fırsatlar çok. Evvelce daha ziyade fırsatlardan söz ediyordum. Şimdi tehditler devasa boyutta. Eskiden bir Saddam Ortadoğu’da tehditken bugün birçok çevreden o tür tehditler var Türkiye üzerinde, onun için çok dikkat etmemiz lazım. Tek çıkış yolu demokratik standartların yükseltilmesi. Bu kırılgan ortamda Türkiye’nin yoluna devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Türkiye’nin ihtişamını hepimiz biliyoruz. Sınavımız, orta gelirli bir ülke olarak mı kalacağız, yoksa yüksek gelirli bir ülke olarak meydan okuyabilecek miyiz.

 

'Yüzde 5 mutlu etmez'

 

 

Yüzde 5 gibi bir büyüme bizi hiç mutlu etmez. Sadece ekonomi değil, siyaset önemli, hukuk önemli daha hızlı kalkınma için. Yapılması gereken köklü reformlar var. Gelişmiş ülkelerin ne yaptıkları belli. Büyük bir maliyetten sonra 2’nci Dünya Savaşı’nın mağdur ülkeleri sınırları kaldırdılar. Hukuk ve demokrasiyi takviye ettiler. Türkiye de çok önemli mesafeler katetti, birçok yasaklar kaldırıldı bu ülkede, güzel noktalara gelindi, biraz daha standartları yükseltmeliyiz.

 

'En kolayı eleştirmek'

 

Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğüne dayalı imkanları çok daha geliştirip standartları yükseltmemiz gerekiyor. En kolay şey Türkiye’de siyaseti tenkit etmek. Bu altını oymak gibi bir şey. Ama tabii ki parlamenterlerin de sorumlu davranıp bu fırsatları vermemeleri lazım. Sistem değişikliğine geçilecekse, o zaman Meclis’i yürütmenin etkisinden kurtarıp güçlendirmek zorundayız. Her sistemin kuralı var.”               

 

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