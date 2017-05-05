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Abdullah Gül sessizliğini bozuyor

AKP, Gül'e "sessizliğini boz" çağrısı yapmıştı

05 Mayıs 2017 03:00

Adı 2019'da cumhurbaşkanı adaylığı için geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklama yapacak.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Gül'ün bugün cuma namazı sonrası kendisi hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.

"Fitne hareketi"

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın "Adayımız CHP'li olmayabilir. Abdullah Gül ismi gelirse ciddiye alırım" sözü sonrası başlayan tartışmaya dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bu bir virüs hareketidir, fitne hareketidir. Deniz Baykal kendi başının çaresine baksın" demişti.

"Sessizliğini boz"

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise "Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül’ün bu spekülasyonları behemahal (mutlaka) bitirmesi gerekir. Sayın Gül’ün net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmayla karşı karşıya kalacaktır. Benim tanıdığım Sayın Gül buna net bir cevap vermelidir” demişti.

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