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Abdullah Gül, Şanlıurfa'da

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi

12 Ekim 2017 21:01

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi.
11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, öğleden sonra uçakla GAP Havalimanı\'na geldi. Bürokratlar tarafından karşılanan Gül, uzun araç konvoyu eşliğinde Türkiye\'nin en büyük müzesi unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi\'ne geçti. Tarihi eser, canlandırma ve imitasyonların buluğunu müzeyi gezen Abdullah Gül geceyi kentte geçireceği belirtildi.

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