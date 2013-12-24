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Abdullah Gül operasyondan sonra ilk kez konuştu, yolsuzluktan söz etmedi

Abdullah Gül, Türkiye gündemini sarsan soruşturmanın ardından yaptığı ilk konuşmada, AKP'ye yönelik yolsuzluk iddialarına değinmedi

24 Aralık 2013 14:46

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından yaptığı ilk açıklamada, Türkiye gündemini sarsan soruşturmaya değinmedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni, Çankaya Köşkü’nde yedinci kez düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından hükümet ile Gülen cemaati arasında zirveye ulaşan gerginliğe değinmedi.

17 Aralık'ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Rıza Sarraf ile Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Bakan oğulları Barış Güler ve Kaan Çağlayan ile Süleyman Aslan ve Rıza Sarraf'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine konmuş, operasyonun ardından hükümet kanadı çok sayıda polis amirini görevden almıştı.

 

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