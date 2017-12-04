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"Abdullah Gül önderliğinde devam eden yeni oluşum çabaları var, hazırlıkları Beşir Atalay yapıyor"

"Ahmet Davutoğlu, AKP'de 'hain' ilan edilebilir mi?"

04 Aralık 2017 15:24

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önderliğinde yeni bir oluşum için çalışmalar yürütüldüğünü iddia etti. Takan, teknik hazırlıkların eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından yapıldığını ileri sürdü. 

Takan, bir dönem Abdullah Gül'ün danışmanlığı görevini yürütmüştü.

Ahmet Takan'ın "Kabine revizyonunun eli kulağında!" başlığıyla yayımlanan (3 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kime sorsam Ankara'da, "buram buram seçim havası esiyor" diyor. Ortalıktaki toza dumana, ağırlaşan üsluba bakarsak gerçekten de öyle... Teknik veriler, iktidar cephesinden gelen kulisler, 2019'a kalmadan erken seçimi gösteriyor. Pazar günü neşenizi kaçırmayacak şekilde çok ince detaylara girmeden bir  Başkent  havası yapalım:

Geçtiğimiz  Perşembe günü, AKP Genel Başkanı R. Erdoğan, bir grup milletvekili ile  sabah kahvaltılı gaz alma toplantısı yapmış ve   gidişattan tedirginlik duyduklarını açıktan hissettiren  mebuslarına "Sakin olun paniğe gerek. Her şey kontrolümüz altında" teskin edici iğnesini yapmıştı!.. "Gaz alma toplantıları" dedim çünkü saray canı sıkkın AKP milletvekillerinin Ankara'da gruplar halinde yaptıkları ev sohbetlerini (!)  yakından takip ediyor.  O ev toplantılarında konuşulanlar, Erdoğan'ın  önüne raporlar halinde geliyor. Partide kontrolü kaybetmemek adına Erdoğan'ın gaz alma toplantılarına devam etmesi bekleniyor. Saray'da, olup bitenler yüzünden şimşekleri üstüne çekilmesi gereken bir hedef, günah keçisi de belirlendi. AKP'den sızan  dedikodulara göre bu isim, azledilen Başbakan unvanına sahip Ahmet Davutoğlu. Gelişmeleri yakından takip ettiği için Davutoğlu'nun davetli olduğu halde kahvaltılı toplantıya mazeret bildirerek katılmadığı söyleniyor. Ahmet Davutoğlu, AKP'de "hain" ilan edilebilir mi?.. Sadece bir cepheden değil, iktidarın sözcülüğüne soyunan Doktor Devlet Bahçeli'nin de önümüzdeki günlerdeki çıkışlarını iyi takip etmek gerek... AKP'deki can sıkıntısı öyle böyle değil!..

R. Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü de İstanbul'da parti kurmaylarıyla seçim ittifakları ve uyum yasalarını görüştü.  Toplantının ardından AKP ve MHP kulislerine önemli iddialar yayıldı. Kulisleri şöyle toparlayabilirim:

*Devlet  Bahçeli ile R.Erdoğan arasında devam eden görüşmelerde önemli bir sonuca doğru yaklaşılıyor. Meclis'teki bütçe görüşmelerinin ardından  kabine revizyonu (isimlendirmelere şimdilik girmiyorum-aht-) olabilir. 6 Bakan dışında kabinenin tümü değişebilir. Bakanlar Kuruluna 5-6 MHP tandanslı bürokrat atanabilir. İsimlendirme konusunda Erdoğan ile Bahçeli arasındaki istişareler sürüyor.

* Kabine revizyonunun ardından baskın seçim var. Seçim sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümetine MHP'den mebus isimler alınabilir.

*Seçim barajının düşürülmesi şu anda söz konusu değil. Erdoğan, hala sıcak bakmıyor. MHP'yi memnun edecek ittifak formülleri üzerinde çalışılıyor.

AKP'nin iç muhalefet cephesinden de bir  kulis notu verelim:

Abdullah Gül,Kadir Topbaş, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan İstanbul Levent'te bir çalışma ofisinde sürekli buluşuyorlar. Ofisin Kadir Topbaş tarafından tutulduğu ileri sürülüyor. Saray kulislerine göre, Abdullah Gül önderliğinde devam eden yeni oluşum çabalarının teknik hazırlıklarını da Beşir Atalay yapıyor.

Hayırlı pazarlar!..

ETİKETLER

Abdullah GülBeşir AtalayAhmet Takanyeni oluşum

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