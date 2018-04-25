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ABDULLAH GÜL OFİSİNDEN AYRILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA  11

25 Nisan 2018 22:24

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğü ofisinden ayrıldı.
Abdullah Gül ile Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında, Gül\'ün Maslak\'ta bulunan çalışma ofisinde 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı.
Karamollaoğlu görüşmenin ardından saat 16.15\'te ofisten ayrılırken, çalışmalarını sürdüren Abdullah Gül ise, saat 19.15\'te ofisten ayrılarak evine geçti.

Görüntü Dökümü
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-Gül\'ün konvoyunun çıkışı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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