ABDULLAH GÜL OFİSİNDEN AYRILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğü ofisinden ayrıldı.

Abdullah Gül ile Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında, Gül\'ün Maslak\'ta bulunan çalışma ofisinde 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı.

Karamollaoğlu görüşmenin ardından saat 16.15\'te ofisten ayrılırken, çalışmalarını sürdüren Abdullah Gül ise, saat 19.15\'te ofisten ayrılarak evine geçti.

Görüntü Dökümü

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-Gül\'ün konvoyunun çıkışı