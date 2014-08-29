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Gül ve Erdoğan gece nerede kaldı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nden ayrılarak İstanbul'a yerleşti

29 Ağustos 2014 15:17

Görevini Tayyip Erdoğan’a devreden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Esenboğa Havalimanı Devlet Konukevi Şeref Salonu’ndan bakan ve milletvekilleri katılımı ile İstanbul’a uğurlandı.

Uğurlama törenine, Başbakan Yardımcıları Ali Babacan ve Bülent Arınç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski bakanlardan Ömer Dinçer, Sadullah Ergin ve Recep Akdağ, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Çelik, Mehmet Ali Şahin ve Salih Kapusuz, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaklaşık bin vatandaş katıldı.

Saat 20.45’te İstanbul’a gelen Gül’ü çok sayıda vatandaş Türk bayrakları ile karşıladı. Gül çifti daha sonra Tarabya’daki Huber Köşkü’ne gitti.

Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan da resepsiyon sonrası Keçiören'deki evine gitti.

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