Abdullah Gül: Seçimlerle ortaya konan demokratik irade...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şehit düşen asker ve polisler için başsağlığı dilediği Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Gül, “Milletimizin seçimler ile ortaya koyduğu demokratik irade ve temsil kabiliyeti güçlü bu meclis, nihai çözümün adresi olmalıdır" dedi.

Abdullah Gül, "Asker ve polis tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Terör, şiddet ve silah bu coğrafyada hiçbir zaman hiç kimseye fayda sağlamamıştır. Milletimizin seçimler ile ortaya koyduğu demokratik irade ve temsil kabiliyeti güçlü bu meclis, nihai çözümün adresi olmalıdır" dedi.