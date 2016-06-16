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Abdullah Gül 'kendisiyle' poz verdi

Gül, Kayseri Lisesi binasından dönüştürülen Milli Mücadele Müzesi’ni gezdi

16 Haziran 2016 16:03

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir dizi ziyaret için geldiği Kayseri’de, kendi oturduğu sıraya yerleştirilen ve öğrenciliği dönemini temsil eden balmumu heykel ile yan yana oturup fotoğraf çektirdi.

Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte, tarihi Kayseri Lisesi binasından dönüştürülen Milli Mücadele Müzesi’ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Mücadele Müzesi gezisinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Tekden Fen Lisesi ve yapımı devam eden Derevenk Viyadüğü’nde de incelemelerde bulundu.

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