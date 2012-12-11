Abdullah Gül, Keloğlan'la tanıştı

TRT Haber Merkezi'ni gezen ve canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi'nin açılışını yaptı, "blue box" teknolojisiyle çizgi karakter Keloğlan ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TRT Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi'nin açılışını yaptı. Müzenin habercilik ve enformasyon teknolojisinin nasıl süratli bir şekilde geliştiğini gösterdiğini belirten Gül, "Bir noktada Türkiye'nin modernleşme ve teknolojideki ilerleme tarihidir bu" dedi.

Genel müdürlüğe gelişinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin tarafından karşılanan Gül, Şahin'in makamında TRT'nin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı ve hayat hikayesini anlatan belgeseli izledi.

Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra TRT Haber Merkezi'ni ziyaret etti. Haber merkezinde bulunduğuna dair ''son dakika'' kuşağını yayına veren Gül, canlı yayına katıldı.



"Haberci olmak nasıl bir duygu?" sorusu üzerine gördüklerinin etkileyici olduğunu belirten Gül, "Tam bir serbest rekabet ortamı var Türkiye'de, televizyon kanalları arasında. Hiçbir engel olmadan herkes rekabet edebiliyor. Böyle bir rekabet ortamı içerisinde TRT'nin bu kadar öne çıkması, bu kadar çok seyredilir olması ve 15 kanalla devrede olması olağanüstü bir faaliyet. Bu bakımdan emeği geçen herkesi çok takdir ediyorum" dedi.



Gül, Keloğlan ile aynı karede



Haber merkezini ziyaretinin ardından TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi'ne gelen Gül, Başbakan Yardımcısı Arınç ve TRT Genel Müdürü Şahin ile müzenin açılışını yaptı.

Açılış kurdelesini Arınç ve Şahin ile kesen Gül, müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Radyo stüdyosunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile mikrofon başına geçen Gül'e, sanal stüdyoda TRT Çocuk kanalında yayınlanan "Keloğlan" çizgi filminin yapımı anlatıldı.Cumhurbaşkanı Gül, "blue box" teknolojisiyle çizgi karakter Keloğlan ile konuştu.Canlandırma stüdyosunu gezen Gül, daha sonra özel gözlük takarak müzenin açılış görüntülerini üç boyutlu yayında izledi.

Müze'nin habercilik teknolojisinin, enformasyon teknolojisinin nasıl süratli bir şekilde geliştiğini gösterdiğini kaydeden Gül, "Türkiye tarihini gösteriyor. Bir noktada Türkiye'nin modernleşme ve teknolojideki ilerleme tarihidir bu" şeklinde konuştu.