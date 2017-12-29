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Abdullah Gül, Karar gazetesini ziyaret etti

Erdoğan, Gül'e "Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü" demişti

29 Aralık 2017 16:13

Son dönemde AKP'liler ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar gazetesini ziyaret etti.

Amcası Mahmut Gül'ün vefatı nedeniyle ertelediği ziyareti bugün gerçekleştiren Abdullah Gül'ü Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras ile diğer yönetici ve yazarlar ağırladı. Gazete ekibiyle sohbet eden Gül, medyanın demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Karar gazetesini yakından takip ettiğini ve yayın hayatına yeni başlayan kitap ekini beğendiğini belirten Gül, başarılar diledi.

Odatv’de yer alan habere göre Gül, ziyaretinde, AKP’den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine gelen eleştirilere de yanıt verdi.

Abdullah Gül, 696 sayılı KHK’da, “terör eylemlerini bastırırken suç işleyen sivillere yargı muafiyeti getirilen” düzenlemeyi eleştirmişti. Bunun üzerine AKP’den de Gül’e karşı açıklamalar gelmişti. En son dün Sudan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz” sözleriyle tepki göstermişti.

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