Abdullah Gül, İzmir'de (3)

CHP\'Lİ BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir yakınının düğünü için geldiği İzmir\'de, Ak Parti\'nin eski il yöneticilerinden Niyazi Memur ve kardeşi Sabri Memur\'un Karşıyaka Mavişehir\'de yaptıracakları Memur Kardeşler adı verilen caminin zemin güçlendirmesi için enjeksiyon işlemini uyguladı. Gül, beraberindekilerle Kent Konsept Mutfak\'ta öğle yemeği yedi. Karşıyaka Belediyesi\'ni ziyaret eden Gül, burada bando takımıyla karşılandı, Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar, \'Bir başkan, bir şehir, bir aşk\' adlı kitabını 11. Cumhurbaşkanı Gül\'e imzalayarak, hediye etti. Akpınar, Karşıyaka\'nın Filizleri ve KODA projelerinden de söz etti.

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