T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdullah Gül, İzmir'de (3)

CHP'Lİ BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ 11

29 Eylül 2017 22:11

CHP\'Lİ BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir yakınının düğünü için geldiği İzmir\'de, Ak Parti\'nin eski il yöneticilerinden Niyazi Memur ve kardeşi Sabri Memur\'un Karşıyaka Mavişehir\'de yaptıracakları Memur Kardeşler adı verilen caminin zemin güçlendirmesi için enjeksiyon işlemini uyguladı. Gül, beraberindekilerle Kent Konsept Mutfak\'ta öğle yemeği yedi. Karşıyaka Belediyesi\'ni ziyaret eden Gül, burada bando takımıyla karşılandı, Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar, \'Bir başkan, bir şehir, bir aşk\' adlı kitabını 11. Cumhurbaşkanı Gül\'e imzalayarak, hediye etti. Akpınar, Karşıyaka\'nın Filizleri ve KODA projelerinden de söz etti.

FOTOĞRAFLI 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHP BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ 11 Cumhurbaşkanı Abdullah GülAk PartiNiyazi MemurSabri Memur Karşıyaka MavişehirMemur KardeşlerGülKent Konsept MutfakKarşıyaka BelediyesiBelediye Başkanı CHP Hüseyin Mutlu Akpınar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24