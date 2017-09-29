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Abdullah Gül, İzmir'de

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'e gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Valiliği ziyaret etti

29 Eylül 2017 15:57

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'e gelen 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Valiliği ziyaret etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşen Gül, bir yakınının düğünü için İzmir\'e geldiğini söyledi.
11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir\'e geldi. Gül, kentteki temasları kapsamında ilk olarak İzmir Valiliğini ziyaret etti. Burada anı defterini imzalayan Gül, daha sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile makamında ziyarete ilişkin açıklama yaptı. İzmir\'e gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Abdullah Gül, \"Benim biraz da İzmirliliğim var. Ailemin bir kısmı burada yaşıyor. İlkokulu burada okumuştum. Bu gelişimiz biraz aile çerçevesinden gerçekleşen bir ziyaret oldu. Bir düğün faaliyetimiz var. O vesile ile buradayım. Böyle olunca Vali Bey\'i de ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. İzmir\'i hep yakından takip ederim. Zamanında da çok önem verdim. Türkiye\'nin en önemli şehirlerinden birisidir burası. Burası ile ilgili de neler oluyor, nasıl gidiyor diye Vali Bey\'den bilgiler aldım. Bir iki gün burada olacağım\" diye konuştu.

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