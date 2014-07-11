Abdullah Gül: İsrail'i buradan ikaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. İsrail'e saldırıları durdurması için çağrı yapan Gül, ''İsrail'in bir kara operasyonuna hazırlandığını görüyoruz, buna tevessül etmemesini, böyle bir saldırıyı gerçekleştirmemesini de buradan ikaz ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Gül, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

İsrail, Gazze şehri başta olmak üzere bütün dünyanın gözü önünde evleri yıkmakta, masum insanı öldürmekte. Bunu çok tehlikeli bir gelişme olarak görüyorum ve bu saldırıların bir an önce durması için çağrı yapıyorum.

Ayrıca İsrail'in bir kara operasyonuna hazırlandığını görüyoruz, buna tevessül etmemesini, böyle bir saldırıyı gerçekleştirmemesini de buradan ikaz ediyorum. Bunun çok tehlikeli gelişmeler oluşturacağını, nefret tohumları ekeceğini hatırlatmak istiyorum.

Başta BM olmak üzere, bölgedeki bütün ülkeleri de çok yakın bir işbirliği ve istişareye davet ediyorum.

Bu yaşananlar bütün insanların gözü önünde olmakta, bu tırmanış bölgemizde kaosları ortaya çıkarması muhtemeldir.

Sonu alınmaz kaosa gebe

Her şeyden önce bu saldırıların durması gerekir. Bu saldırılar sonu alınmaz bir kaosa gebedir. Bu saldırıları durdurmalı ve asla bir kara operasyonuna girmemek gerekir.

Tabi ki bizim vizyonumuz iki devletin yan yana yaşayacağı bir barış sürecinin başlamasıdır. Bu çabalara önem verilseydi mesafe kat edilebilirdi.

Bugün konuşulacak şey, bu facianın bu katliamların ve acımasızca öldürmelerini durdurmasıdır.