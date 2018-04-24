Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu bir araya geliyor

Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun çarşamba günü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşeceği belirtildi.

Saadet Partisi Karamollaoğlu'nun yarınki programına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 10.30'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

Karamollaoğlu, salı günü Meral Akşener ile görüştükten sonra çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

SP lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya, "Fırsat olursa sayın Abdullah Gül ile de görüşeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.