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Abdullah Gül ile Kral Selman bir araya geldi

Görüşmede, her iki tarafı ilgilendiren birtakım konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi

21 Eylül 2017 00:33

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda, Gül ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Görüşmede, her iki tarafı ilgilendiren birtakım konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Devlet Bakanı Musaid bin Muhammed el-Ayban, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Nizar bin Ubeyd Medeni ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer'in de görüşmeye katıldığı ifade edildi.

Öte yandan Abdullah Gül'ün Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile de bir araya geldiği, görüşmede ortak bazı konuların ele alındığı kaydedildi.

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