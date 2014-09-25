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Abdullah Gül için Kayseri'de anıt mezar yeri

Öldükten sonra memleketi Kayseri'ye gömülmek isteyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için belediye tarafından anıt mezar yeri tahsis edildi

25 Eylül 2014 16:49

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ölümü halinde Kayseri'ye gömülmek istediğini, bu nedenle kendisi için şehir mezarlığının girişinde devlet mezarlığı hazırlanacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Oktay Ensari’nin haberine göre, bu konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçireceklerini anlatan Başkan Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

"Onbirinci Cumhurbaşkanımız, Kayseri'ye son gelişlerinde mezarının Kayseri'de olması konusunda bize, Allah gecinden versin vasiyet gibi sözler sarf etti. Sayın Gül, baba ocağı Kayseri'yi çok sevdiğini ve o nedenle mezarının burada olmasını istediğini söyledi. Onun bu sözleri üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi'nden karar alıp, Şehir Mezarlığı'nın girişindeki taziye evinin hemen arkasındaki yeşil alanda devlet mezarlığı oluşturacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Kayseri'yle çok ilgilendiğini belirten Özhaseki, "Her sıkıntımızda onun kapısını çaldık" diye konuştu. 

 

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