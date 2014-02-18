Abdullah Gül: HSYK ile ilgili 15’e yakın sıkıntılı nokta var

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışmalı internet ve HSYK düzenlemelerini onaylayıp, tartışılmasını Anayasa Mahkemesi’ne bırakacağı sinyali verirken "HSYK ile ilgili 15’e yakın sıkıntılı noktayı söyledim. Komisyon ve Genel Kurul’da herhalde bunlar dikkate alınmıştır" dedi. İsim vermeden cemaate yönelikte göndermelerde bulunan Gül, "Paralel devlet" sorusunu yanıtlarken, devlet içinde başka bir dayanışmayla hareket edenler olduğuna dikkat çekerek, “Hükümet komiserliğine kimse izin vermez” ifadesini kullandı.

Budapeşte’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, özetle şunları söyledi:

'Kontrollü devlet değiliz'

Kimse internetin dışında kalamaz açıkçası. Kalması da mümkün değil. Kalanlar ancak kontrollü, rejimleri belli olan ülkelerdir. Bir devlet başkanı olarak isim sayıp ilişkileri bozmak istemem ama herkes biliyor. Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye, AB ile müzakerelere başlamış, siyasi ve ekonomik kriterlerini yerine getirmiş, AB müktesebatlarını yerine getirmek ve üstlenmek için çalışan bir ülke. ‘Biz aynı zamanda bir Avrupa ülkesiyiz’ dediğimizde bu bir gerçektir.

'Ölçü kaçarsa sıkıntı çıkar'

Hukuki açıdan özgürlük dediğinizde benim özgürlüğümün sizin özgürlüğünüzü çiğnememesi lazım. İnternette her şeyin serbest olduğu bir ortam da hiçbir demokraside söz konusu değil. Gerçek hayatta suç olan ne varsa internet ve sanal hayatta da suç olur. İnternette problem ne? Gerçek hayatta faili buluyorsunuz, internette faile ulaşmak çok zor. Bir taraftan özgürlükler, bir taraftan suçların işlendiği bir ortamın çıkmaması için denge önemli. Bunu yaparken ölçü kaçarsa o zaman sıkıntı ortaya çıkar.

'2 yıl önce şantaj önlenirdi'

TBMM’de kabul edilen düzenlemeye gelirsek. Dedim, birkaç sıkıntılı durum var. Görüşlerimizi paylaştık. Bir yol bulmak için çalışıyoruz. Ama esas genel konjonktürde ne yaparsanız yapın algı meselesi var. Yasa 2-3 sene önce çıksaydı bu algılamalar olmazdı. Daha önce çıkan yasada daha ileri olumsuzluklar var ama oybirliği ile olmuş. Birkaç sıkıntılı konu vardı ama bu yasada iyi noktalar hiç konuşulmuyor. Bu iyi şeyler 2 sene önce olsaydı milletvekillerine, bir genel başkana, bir sürü sıradan vatandaşa yapılan şantajlar önlenebilirdi. Her şeyin başında insan onuru var. İnsanın onurunu koruyacak bazı güzel şeyler var ama 1-2 sıkıntılı nokta da var, dönünce bakacağız.

'Tekliflerle yasaya bakarız'

İnternet yasasında en önemlisi trafik konusu. Detaya girmeyelim artık. Söyledim; dedim ki ‘Sıkıntı var’. HSYK ile ilgili 15’e yakın sıkıntılı noktayı söyledim. Komisyon ve Genel Kurul’da herhalde bunlar dikkate alınmıştır. Neticede Genel Kurul’dan ne çıktıysa taslakla yan yana koyup vicdanlı şekilde bakmak lazım. Köklü değişiklikler yapıldıysa ona bakmak lazım. HSYK’yı bakana bağlayan düzenlemeler vardı. Başkan seçilirken sıkıntılar vardı. Bunları alıp bakmadan konuşmak doğru değil. Geleneğimiz bu şekildedir.Cumhurbaşkanı olarak ben kendimi Anayasa Mahkemesi yerine de koyamam. Ancak çok aleni gördüğüm noktalarla ilgili itirazlarımı yaparım. Muhalefet partisi zaten başından beri AYM’ye götüreceğini açıkladı. Geleneğimiz de bu şekildedir. Benden önceki Cumhurbaşkanları da ‘lehinde ve aleyhinde tartışmalar olan yasalar konusunda Anayasa Mahkemesi karar verir’ diyorlar.

'Hükümet komiserliği kabul edilemez'

Devlet içinde çalışanların da devlet memuru olarak çalışanların da etnik, dini, ideolojik, siyasi, bireysel tercihleri olabilir. Hatta dışarıda bu tip STK dediğimiz şeylere katılabilirler. Ama devlet görevi, devletteki hizmetleri, servisleri söz konusu olduğunda, sadakatlerini anayasa, yasa dışında, amirleri dışında herhangi bir dayanışma ve dürtüyle hareket edilirse, herhangi bir karar olursa, açık söyleyeyim, hiçbir devlet de buna müsaade etmez. Bu tip şeyle hareket edilen çeşitli olaylar doğrusu olmuştur. Hükümetler yanlış yapabilir, hükümetlerin yanlış politikaları olabilir. Bunlarla mücadele edilebilir, bunların hepsi demokratik çerçeve içinde bir mücadele olabilir. Hükümetleri rüştüne ermemiş gibi, onlara karşı ‘Bu doğru değil, bu doğru’ şeklinde bir hükümet komiserliği gibi davranılırsa bu olmaz, kabul edilemez. Ne olursa olsun bu olmaz.

Siyasi mücadeleler verilebilir. Basın yoluyla yanlışlar tenkit edilebilir ama bunun ötesinde devlet kademelerindeki pozisyonlarından dolayı herhangi bir şekilde bir mücadele asla söz konusu olamaz. Bunlar varsa da bunlarla da hukuk çerçevesinde mücadele edilir. Başka türlü olmaz.