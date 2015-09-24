Abdullah Gül: Hepimizin büyük bir özveri içinde olması gerekir

Bayram namazı sonrasında konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Hepimiz biliyoruz ki sıkıntılı bir dönemde kurban bayramının idrak ediyoruz. Maalesef terör nedeniyle bir çok şehitlerimiz var.Bayramın esas anlamı, kardeşliğin, dostluğun, sevginin yayılması olmuş olmasıdır. Bunu gerçekleştirirken hepimizin büyük bir özveri içinde olması gerekiyor'' dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde kıldı. Namaz sonrası camideki vatandaşlarla bayramlaşan Abdullah Gül, çıkışta gazetecilere kurban bayramı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Gül, bayram mesajında herkesin kurban bayramını tebrik ederek, "Bayram, inşallah sadece bizim milletimize değil bütün müslümanlara ve insanlara hayırlar, iyilikler getirsin" temennisinde bulundu.

Çatışmalar nedeniyle kurban bayramının sıkıntılı bir dönemde idrak edildiğini ifade eden Gül, "Hepimiz biliyoruz ki sıkıntılı bir dönemde kurban bayramının idrak ediyoruz. Maalesef terör nedeniyle bir çok şehitlerimiz var. Askerler, polisler, sivil vatandaşlarımız hepsi için bu ilk acılı bayram oluyor. Hepsinin acısını bir kez daha paylaşıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Abdullah Gül, "Bayram vesilesiyle memleketimizin kıymetini, hepimiz birbirimizin kıymetini bilmesi gerekiyor. Bayramın esas anlamı, kardeşliğin, dostluğun, sevginin yayılması olmuş olmasıdır. Bunu gerçekleştirirken hepimizin büyük bir özveri içinde olması gerekiyor. Farklı fikirler, düşünceler, hayat tarzları olabilir ancak bu memleket hepimizin olduğu için hepimiz huzur ve mutlu olmasın için bu değerlere önem vermek gerekiyor" dedi.

Abdullah Gül, açıklamalarında Suriye'deki iç savaşa ve bu savaştan kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin yaşadıkları acılara da değindi.

Gül, "Bu bayramda evleri yangın yerine dönmüş, tarumar olmuş olan bir çok Suriyeli kadın, çocuk, hepsinin yollardaki acılı hali de hepimizi derinden üzmesi gerekiyor. Yine kardeşler olarak, müslümanlar olarak komşuları olarak onlara böyle bir bayram günü sahip çıkmak da insanlık görevidir. Ayrıca bundan alınması gereken dersler de var. Bir ülke yangın yerine dönerse neticede bütün insanlar bundan büyük zarar görüyor. Onun için tekrar memleketimizin kıymetini bilmek gerekiyor. Saygı ve sevgi içerisinde de herkesin ilişkisini pekiştirmesi lazım. Tekrar herkesin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Abdullah Gül, açıklamalarının ardından çevresinde kendisini bekleyen vatandaşlar ile tokalaşarak bayramlaştı.